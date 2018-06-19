بومبيو يدعو لافروف للتقيد بالتهدئة في الجنوب السوري

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي مايك بومبيو لمناقشة ملفات سورية وكوريا الشمالية والتخطيط لاتصالات أميركية- روسية مستقبلية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت أن بومبيو شدد خلال المكالمة على التزام الولايات المتحدة بترتيبات وقف النار في جنوب غرب سورية التي وافق عليها الرئيسان ترامب وبوتين منذ سنة.

وأشار بومبيو إلى أنه من المهم أن يتقيد النظام السوري وروسيا بهذه الترتيبات وضمان عدم القيام بأي نشاط أحادي في هذه المنطقة.

وقالت الخارجية الروسية، من جانبها، إن لافروف وبومبيو ناقشا "توحيد الجهود لحل مشكلات شبه الجزيرة الكورية".

وأضافت الخارجية الروسية أنهما بحثا أيضا "بعض جوانب العلاقات الثنائية، ومنها جدول الاتصالات السياسية بين روسيا والولايات المتحدة في المستقبل القريب".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إنه قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الصيف، بينما أوضح بوتين هو الآخر إنه مستعد للقاء ترامب عندما تكون الإدارة الأميركية مستعدة لعقد القمة. وذكر الزعيم الروسي النمسا كدولة عرضت استضافة القمة.