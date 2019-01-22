بومبيو يحذر من خطر إيران

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجددا الثلاثاء من خطر إيران على الشرق الأوسط، وأكد على ضرورة إنشاء تحالفات جديدة لضمان استقرار المنطقة.

وقال الوزير الأميركي في كلمة ألقاها عبر الفيديو على المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أن إيران تلعب دورا سيئا في المنطقة وتسعى جاهدة للحد من حرية واستقلال وسيادة العراق.

وقال بومبيو "عدت لتوي من رحلة إلى الشرق الأوسط وقد أخبرت كل قائد التقيته هناك بأن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السلام والاستقرار. نحن سنكون في المنطقة كقوة لفعل الخير".

وأضاف "نحتاج لبناء تحالفات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط فالتهديد من إيران هو أمر حقيقي للغاية وتجده في اليمن وسوريا والتحديات التي يفرضها حزب الله اللبناني".

وتطرق وزير الخارجية لعدة ملفات بينها كوريا الشمالية. وقال في هذا الإطار إنه يتوقع تحقيق مزيد من التقدم بحلول نهاية الشهر المقبل في المفاوضات النووية مع بيونغ يانغ.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن عدم مشاركة وفد أميركي في منتدى دافوس بسبب الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية الناجم عن خلافه مع الكونغرس بشأن الميزانية.

وتتطرق النقاشات التي ستجري على مدى أسبوع في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى مجموعة مسائل على سبيل التنشئة الواعية في العصر الرقمي والشعور المزمن بالوحدة واستغلال الذكاء الاصطناعي من دون تدمير الوظائف.

ويجذب المنتدى نحو 3000 شخصية من عالمي المال والأعمال والسياسة، بينهم 65 مسؤولا حكوميا من ألمانيا وإسرائيل وغيرهما.

وبينما يؤسس التجمع الذي يجري في جبال الألب السويسرية لعلاقات وديّة، استهل صندوق النقد الدولي الأسبوع بخفض متشائم لتوقعاته بشأن النمو العالمي. وأشار على وجه الخصوص إلى الحرب التجارية الصينية الأميركية وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن بينما يتباطأ النمو، حذرت منظمة "أوكسفام" النخبة في دافوس من أن عدم المساواة في العالم يزداد حدة.

وذكرت المنظمة أن تركيز الثروات ازداد خلال عام 2018 إذ بات 26 مليارديرا في العالم يملكون أموالا تساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشرية، مشيرة إلى أن عدم التوازن هذا يغذي الغضب الشعبي ويقوض الديمقراطيات حول العالم.

ويشارك في منتدى دافوس ثلاثة من أصحاب المليارات هؤلاء وهم مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس وأغنى رجل في الصين جاك ما إلى جانب الملياردير الهندي موكيش امباني.

