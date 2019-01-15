بومبيو يتوعد إيران بعد محاولتها الصاروخية

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إيران بتشكيل تهديد صاروخي بعد تحديها التحذيرات ومضيها قدما في محاولة وضع قمر اصطناعي في المدار، باءت بالفشل.

وأضاف بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة على تجاهل إيران الصارخ للمعايير الدولية.

وكتب بومبيو على تويتر أن "النظام الإيراني تحدى المجتمع الدولي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقيامه بعملية إطلاق إلى الفضاء اليوم".

وتابع بومبيو أن عملية إطلاق الصاروخ "تظهر مرة جديدة أن إيران تسعى للتمتع بقدرات صاروخية متطورة تشكل تهديدا لأوروبا والشرق الأوسط".

وأعلن وزير الاتصالات الإيراني إطلاق القمر الاصطناعي "بيام" بنجاح لكنه أكد أن عملية وضعه في المدار فشلت.

وتعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل برنامج إيران الفضائي غطاء لتطوير صواريخ بالستية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.

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