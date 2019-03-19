بومبيو يبدأ جولة في الشرق الأوسط

يبدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة الثلاثاء إلى الشرق الأوسط تشمل الكويت ولبنان وإسرائيل وتستغرق خمسة أيام.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بومبيو سيقود وفد الولايات المتحدة في الحوار الاستراتيجي الأميركي الكويتي الذي سيركز على عدة مجالات مشتركة بين البلدين.

وسيلتقي بومبيو أيضا بالقادة الكويتيين لمناقشة عدة قضايا إقليمية من بينها الوضع في اليمن وسوريا.

وفي لبنان، من المتوقع أن يناقش الوزير الأميركي الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تواجه بيروت.

ويبحث بومبيو في القدس مع القادة الإسرائيليين سبل مكافحة الأنشطة الإيرانية وتأكيد التزام واشنطن بأمن إسرائيل.