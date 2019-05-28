بومبيو يبحث التطورات الليبية مع شكري

كشفت الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو أجرى محادثات هاتفية الثلاثاء مع نظيره المصري سامح شكري.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية في بيان بأن الجانبين بحثا الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا وتفادي التصعيد.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الشراكة الثنائية في القضايا الأمنية الإقليمية المهمة بما فيها محاربة أنشطة إيران الخطيرة.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011 بتدخل عسكري غربي دعما لانتفاضة شعبية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن النزاع الذي اندلع في الرابع من نيسان/أبريل مع هجوم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، نحو طرابلس أوقع ما لا يقلل عن 510 قتلى و2467 جريحا.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 75 ألف شخص اضطروا للفرار فيما علق نحو مئة ألف شخص وسط المعارك.