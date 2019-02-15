بومبيو يجري محادثات مع موغيريني

أكد الاتحاد الأوروبي الجمعة أهمية التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك التحول السلمي والديمقراطي في فنزويلا والحاجة إلى ضمان انتقال سياسي في سوريا.

ودعا الاتحاد في بيان صدر عقب لقاء جمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد فريدريكا موغيريني إلى دعم السلام في أفغانستان وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

كما بحث الجانبان الوضع في أوكرانيا وملف التعاون في منطقة غرب البلقان والدعم الأميركي للحوار بين صربيا وكوسوفو، حسب البيان.

وجاء اجتماع بومبيو مع موغيريني بعد يوم من اتهام نائب الرئيس الأميركي مايك بنس حلفاء واشنطن الأوروبيين بمحاولة تقويض العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران خلال مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط عقد في وارسو الخميس.

واستقبلت موغيريني، التي ساهمت في إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، بومبيو أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أن يضمهما إفطار عمل.