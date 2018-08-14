اتصال هاتفي بين بومبيو وبن سلمان

ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي الاثنين الوضع في سورية والعراق وأفغانستان واليمن، بحسب ما جاء في بيان للخارجية الأميركية.

وأوضح البيان أن بومبيو شكر الأمير السعودي على "دعم المملكة للاحتياجات الملحة لتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سورية".

وأعرب الوزير الأميركي عن امتنان واشنطن أيضا لقيام الرياض بعرض المساعدة في حل مشكلة نقص المياه والكهرباء في العراق، بإرسال وحدات عائمة لتحلية المياه، ووقود الديزل لمولدات الكهرباء في البلاد.

وقال البيان إنهما ناقشا دعمهما لوقف لإطلاق النار في أفغانستان خلال عيد الأضحى والسلام في أفغانستان بوجه عام، واستعرضا أيضا عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحل الصراع في اليمن، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.