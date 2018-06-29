بومبيو والفالح يناقشان أمن الطاقة

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت بأن الوزير مايك بومبيو التقى الخميس في واشنطن وزير الطاقة والصناعة والموارد المعدنية السعودي خالد الفالح.

وقالت إن الجانبين ناقشا أمن الطاقة وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وكانت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد اتفقت مؤخرا على زيادة متواضعة في إنتاج النفط اعتبارا من تموز/يوليو بعد أن أقنعت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، منافستها إيران بالتعاون وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض أسعار الخام وتجنب حدوث نقص في المعروض.

وقد دعا الرئيس دونالد ترامب أوبك إلى زيادة إنتاج النفط، بعد أن وجه لها انتقادات على خلفية ارتفاع أسعاره على الرغم من وفرته في الأسواق العالمية.