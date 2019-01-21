بومبيو يبحث الملف السوري مع أوغلو

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان الاثنين إن الوزير مايك بومبيو ناقش ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو الانخراط الأميركي التركي المشترك "كجزء من الانسحاب الأميركي المدروس والمنسق من سوريا".

وجدد بومبيو التزام الولايات المتحدة بمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا على طول الحدود مع سوريا مع التشديد على الأهمية التي توليها واشنطن لحماية القوات التي عملت مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش.

وكان الرئيس دونالد ترامب اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي الأحد على العمل من أجل التوصل إلى حل يلبي الاحتياجات الأمنية للبلدين، عبر التفاوض بشأن الأوضاع في شمال شرق سوريا.

وشدد ترامب خلال الاتصال على "أهمية هزيمة العناصر الإرهابية" في سوريا.

وأكد الرئيس التركي استعداد بلاده لتولي الأمن في مدينة منبج السورية من دون أي تأخير.

وكان ترامب قد أعلن قبل حولي شهر سحب القوات الأميركية البالغ قوامها نحو ألفي فرد من سوريا معلنا هزيمة داعش هناك.