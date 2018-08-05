بومبيو: واشنطن سوف تطبق العقوبات ضد إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد أن بلاده ستطبق العقوبات التي أقرها الرئيس دونالد ترامب على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وبدءا من الساعة الثانية عشرة من صباح الاثنين (الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش)، لن تستطيع إيران شراء أوراق نقدية أميركية، كما ستطبق عقوبات ضد عدة صناعات إيرانية من بينها صناعة السجاد.

وقال بومبيو للصحافيين إن العقوبات تهدف إلى مواجهة نشاطات إيران "المؤذية"، مضيفا أن الإيرانيين ليسوا سعداء بفشل قادتهم في تحقيق الوعود الاقتصادية التي قطعوها.

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