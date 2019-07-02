بومبيو: واشنطن تدعم حرية الشعب الفنزويلي

تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء بمواصلة تقديم "الدعم القوي" لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الذي يستعد لتنظيم مسيرة جديدة بهدف إطاحة الرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس إن بومبيو عبر عن "دعم الولايات المتحدة الثابت لغوايدو والجمعية الوطنية والشعب الفنزويلي في سعيهم لاستعادة الحرية والازدهار" في بلادهم.

واتصل بومبيو هاتفيا بغوايدو قبل عيد استقلال فنزويلا الذي يوافق الخامس من يوليو، وهو اليوم الذي يعتزم فيه المعارض الفنزويلي تنظيم مسيرة جديدة.

واعترفت أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة، بغوايدو رئيسا انتقاليا وقالت إن مادورو رئيس غير شرعي.