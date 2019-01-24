بومبيو: نظام مادورو غير شرعي وفاسد أخلاقيا

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس دعم الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي المؤقت هوان غوايدو، وشدد على أن نظام الرئيس نيكولاس مادورو غير شرعي ومفلس أخلاقيا.

وقال بومبيو أمام المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية المنعقد في العاصمة واشنطن، إن الولايات المتحدة تدعو جميع الدول للقيام بالخيار الصحيح.

وأعلن استعداد الولايات المتحدة لتقديم 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب الفنزويلي الذي يعاني من أزمة اقتصادية مزمنة.

وحذر الوزير الأميركي "فلول نظام مادورو من استخدام العنف"، داعيا قوات الأمن الفنزويلية إلى توفير الحماية لغوايدو.

شاهد كلمة بومبيو.