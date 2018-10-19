بومبيو: ردود كثيرة إذا ثبت تورط السعودية بقضية خاشقجي

كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن لدى الولايات المتحدة "حزمة واسعة من الردود" المحتملة على السعودية إذا تبين أنها ضالعة في اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو في مقابلة مع إذاعة صوت أميركا "سنبحث بالتأكيد مجموعة واسعة من الردود المحتملة، لكنني أعتقد أن المهم أن يتم كشف الوقائع".

وأضاف "نرفض عمليات الاغتيال خارج إطار القضاء"، وذلك بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى الخميس أنه يرجح أن يكون خاشقجي قد توفي.

وعاد بومبيو إلى واشنطن بعدما قام هذا الأسبوع بزيارة للرياض التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وتابع بومبيو في كلامه عن السعوديين "كنت واضحا جدا، وشرحت لهم أن الولايات المتحدة تأخذ هذه المسألة بمنتهى الجدية، وأننا نرفض الاغتيالات خارج القضاء".

وأضاف "هذا ليس شيئا يتلاءم مع القيم الأميركية".

وقال أيضا "إنهم يتحملون المسؤولية ما دامت هذه المسألة حصلت في القنصلية، ويتحملون بالتالي مسؤولية إلقاء الضوء على هذه المسألة".

وفقد أثر الصحافي السعودي الذي كان يقيم في ولاية فرجينيا الأميركية، منذ دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر، حيث كان يقوم بإتمام معاملات إدارية تتعلق بزواجه.

ويقول مسؤولون أتراك إنه قتل بأيدي مجموعة سعودية أوفدتها الرياض خصيصا لهذه الغاية.