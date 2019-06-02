بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران من دون شروط مسبقة

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد في سويسرا، إن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة".

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس "نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة. نحن مستعدون للجلوس معهم الى طاولة (مفاوضات)".

وتابع الوزير الأميركي إن "الجهود الأميركية لإنهاء الأنشطة الخبيثة لهذه الجمهورية الإسلامية، هذه القوة الثورية، سيتواصل".

وتمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران وكانت وسيطا بين الاثنين من قبل.

ويزور بومبيو سويسرا في المحطة الثانية من جولة أوروبية تشمل أربع دول يسعى خلالها إلى طمأنة الزعماء بأن إدارة ترامب لا تريد الحرب مع إيران.





