بومبيو: لم أسمع أي تسجيل يتعلق بخاشقجي

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أنه لمن يرى أي شريط يتعلق بقضية جمال خاشقجي.

وقال: "لم أسمع شريطا ولم أرى نصا، والشبكة التي أعلنت ذلك يجب أن تسحب هذا العنوان".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد نفى أن تكون بلاده قدمت لنظيره الأميركي بومبيو "أي تسجيل صوتي" يوضح مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي يرجح أنه قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وتنشر الصحافة التركية منذ عدة أيام معلومات مفادها أن جمال خاشقجي تعرض للتعذيب وقتل في القنصلية في نفس يوم اختفائه في 2 تشرين الأول/أكتوبر على أيدي فريق سعودي حضر إلى تركيا، مستندة بذلك إلى "تسجيلات صوتية" تمت في المكان.

وقال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة طلبت الحصول على هذا التسجيل "إن وجد".

وذكرت شبكة "آيه بي سي نيوز" الأميركية نقلا عن مسؤول تركي كبير الخميس أن بومبيو وخلال زيارته إلى تركيا هذا الأسبوع استمع إلى التسجيل الصوتي واطلع على نص التسجيل. لكن بومبيو نفى ذلك.