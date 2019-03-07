بومبيو للإيرانيين: لقد سرقوكم!

وجه الإيرانيون مؤخراً أكثر من 100 ألف سؤال برسم الإجابة لوزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، وسيتم نشر إجاباته عبر حساب للخارجية ناطق بالفارسية على تويتر.

وقال بومبيو في فيديو نشره عبر حسابه:

"أنا سعيد جداً بمخاطبة الإيرانيين بشكل مباشر عبر (يو اس إيه دار فارسي). وأتطلع لسماع وجهات نظركم بنقاش الشؤون التي تهمكم وتطلعاتكم للمستقبل".

وعلّق بومبيو على ما وصفه الحساب الناطق بالفارسية بأنه "نفاق النظام" في إيران بالقول:

"لديكم أشخاص يعرفون جيداً كيف يدمرون نمط الحياة لجميع الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد، لكنهم يرسلون أطفالهم للخارج، لأنهم أغنياء، لأنهم سرقوا منكم، لقد اختلسوا أموالكم، بطريقة آذت الجيدين الذين يعملون بجد".

وأضاف بومبيو:

"سنستمر بالبحث لمعرفة المخطئين والمؤسسات التي تفسد بلادكم وتجعل حياتكم أسوأ. وعندما نجد طريقة لذلك، ستكون الولايات المتحدة على استعداد للشراكة مع الشعب الإيراني في العقوبات وفي كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في بلدكم... نحن ندعم الشعب الإيراني، ولا نية لدينا لاتخاذ قرار حول من يحكم في إيران، ما نريده هو دولة حيث يتحدث الشعب. وما نتطلع إليه يكمن في آلية تمكن الإيرانيين من جعل أصواتهم مسموعة، وتغيير اتجاه النظام الإيراني وإعادة تقييم جذرية لما هو عليه، ونقاش هذه التراجيديا الممتدة لعقود".

ودعا بومبيو متابعيه في نهاية تغريدته لترقب إجاباته عبر حساب @USAdarFarsi على تويتر.

وعلقت هوميرا حسامي على تغريدة بومبيو، وهي إيرانية تعرف عن نفسها بأنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان، ومعتقلة سياسية سابقة في إيران، بالقول:

"من العظيم أن نرى الإدارة الأميركية تقف أخيراً إلى جانب الشعب الإيراني. أطلب منكم الاستمرار بالضغط على النظام وعدم السماح للملالي بتطوير أي صواريخ باليستية أو التدخل بشؤون الدول الأخرى".

ورفع آخرون شعارات تثمن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني.

ونشرت مغردة أخرى كاريكاتيراً يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو "يسحب البساط" من تحت رجلي خامنئي.