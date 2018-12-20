بومبيو: لقاء ترامب وكيم بعيد رأس السنة

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن الولايات المتحدة تأمل عقد قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "بعيد رأس السنة".

وأضاف في مقابلة مع إذاعة محلية في ولايته كنساس: "لا نزال نعمل على تنفيذ التزام الرئيس كيم بالتخلي عن السلاح النووي".

وقال الوزير الأميركي إنه قام بثلاث أو أربع زيارات إلى كوريا الشمالية، وإن الاجتماعات بين الطرفين ستستمر، وأضاف: "نأمل أن يلتقي الرئيس ترامب والزعيم كيم في العام الجديد في موعد غير بعيد عن الأول من 2019 وتحقيق مزيد من تقدم في إبعاد هذا التهديد عن الولايات المتحدة".

وأكد أن "الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل عام"، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لم تجر أي تجارب صاروخية أو نووية.

يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي تعهد بالعمل على نزع السلاح النووي خلال القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس الأميركي في سنغافورة في حزيران/يونيو لكن الجانبين لم يحققا سوى تقدم محدود منذ ذلك الوقت.