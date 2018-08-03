بومبيو: الطريق لا يزال طويلا بشأن كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن "الطريق لا يزال طويلا" في الملف الكوري الشمالي، في حين تسعى واشنطن إلى تسريع وتيرة نزع السلاح النووي.



ولدى وصوله إلى سنغافورة للمشاركة في منتدى أمني قال بومبيو "من الواضح أن الطريق لا يزال طويلا من أجل تحقيق الهدف الأساسي الذي حددناه" في ما يتعلق بكوريا الشمالية.



ويشارك نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو السبت في قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، من دون أن يتضح ما إذا كان الرجلان سيلتقيان على هامشها.



وفي حين سجلت مؤشرات قليلة بتحقيق تقدم منذ قمة سنغافورة، تشير تقارير إعلامية إلى أن بيونغ يانغ تواصل بناء الصواريخ وسط مخاوف من تساهل دول أعضاء في الأمم المتحدة في تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.



ومن المتوقع أن يسعى بومبيو في اللقاءات التي سيجريها خلال المنتدى وعلى هامشه إلى دفع القوى الكبرى المعنية في كبح الطموحات النووية لكوريا الشمالية إلى إبقاء الضغوط قائمة والالتزام بالعقوبات المفروضة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إعلانا التزما فيه "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، خلال قمة سنغافورة التاريخية في حزيران/يونيو الفائت.