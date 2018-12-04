بومبيو: عازمون على مواجهة تهديدات إيران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين إن الولايات المتحدة عازمة على مواجهة تهديدات النظام الإيراني من خلال الضغوطات القصوى.

وأكد بومبيو في بيان أعقب لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بروكسل أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن اسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ومواجهة الانحياز ضدها في الأمم المتحدة.

ويتواجد بومبيو في بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي المقرر الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال قبل سفره إلى بروكسل إنه سيناقش مع بومبيو سلسلة من التطورات الإقليمية إضافة إلى "الخطوات التي نتخذها معا لصد عدائية إيران ووكلائها في الشمال"، في إشارة إلى سوريا ولبنان.

اجتماع لمجلس الأمن حول تجربة إيران الصاروخية

وطلبت فرنسا وبريطانيا الاثنين عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بعد اتهامهما إيران باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق دبلوماسيين.

ومن المتوقع عقد هذا الاجتماع الثلاثاء المقبل.

وقالت فرنسا إنها قلقة من هذه التجربة واعتبرتها "استفزازية ومزعزعة للاستقرار" و"لا تمتثل" لقرار الأمم المتحدة 2231 حول الاتفاق النووي، حسب بيان للخارجية الفرنسية.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت التجارب الصاروخية الإيرانية بأنها "استفزازية وذات طبيعة تهديدية ومناقضة" للقرار الأممي، وقال إن بريطانيا مصممة على أنها "يجب أن تتوقف".

وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران بريان هوك حض الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تستهدف برنامج إيران الصاروخي.