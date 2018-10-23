بومبيو: سنلغي تأشيرات سعوديين متورطين في مقتل خاشقجي

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الثلاثاء تحديد أشخاص مسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو إن العمل سيتم مع وزارة الخزانة والكونغرس للنظر في إمكانية فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد، مشيرا إلى أن واشنطن ستلغي تأشيرات السعوديين المتورطين في القضية.

وأكد أن الولايات المتحدة "ستستمر في السعي لمعرفة ما حدث" داخل القنصلية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عندما اختفى خاشقجي وتبين لاحقا أنه قتل بداخلها.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال في وقت سابق أنه سيترك للكونغرس القرار حول تحديد تبعات مقتل خاشقجي على السعودية.

وقالت الرياض إن خاشقجي قتل خلال شجار داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، لكن واشنطن غير راضية عن هذا التفسير، حسب ما ذكره ترامب.