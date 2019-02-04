بومبيو: زيارة البابا للإمارات لحظة تاريخية للحرية الدينية

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات واعتبرها "لحظة تاريخية للحرية الدينية".

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر: "يشجع القداس الأوّل للبابا في شبه الجزيرة العربية السلام والتفاهم بين اثنين من أديان العالم العظيمة".

وكان بابا الفاتيكان قد وصل أبو ظبي مساء الأحد، وكان في استقباله ولي عهد أبو ظبي محمد زايد، ثم التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب وتعانقا.

ويحتفل البابا الثلاثاء بقداس تاريخي ينتظر أن يشارك فيه نحو 135 ألف شخص في ملعب كبير في أبو ظبي.

وقبل قداس الثلاثاء يشارك البابا في حوار ديني الاثنين مع شيخ الأزهر أحمد الطيب ومسؤولين دينيين آخرين.

ويعيش نحو مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، في الإمارات حيث توجد ثماني كنائس كاثوليكية.