بومبيو: روسيا ستسعى للتدخل في الانتخابات الأميركية   

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين أن روسيا ستسعى إلى التدخل في الانتخابات الأميركية لعقود مقبلة، متعهدا بأن واشنطن ستحاول احباط مساعيها.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن تتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الاميركية المقبلة، بعد أن أظهر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر أن موسكو حاولت التأثير على انتخابات 2016، قال بومبيو إنه يجب توقع حملة روسية مشابهة العام المقبل.

إلا أن الوزير انتقد التركيز في واشنطن على الدور الروسي وهو ما أغضب الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف في منتدى صحيفة "ذا هيل" أنه "لا شك في أنهم (الروس) شكلوا تهديدا على انتخاباتنا في 1974 كذلك، وتدخلوا في انتخاباتنا في الثمانينات".

وتابع "يدهشني جدا أن تشعر هذه المدينة بالصدمة لحقيقة أن الروس لا يهمهم أمرنا.. ويجب أن نتوقع أن يواصل الروس فعل ذلك في 2050".

إلا أنه قال إن ترامب "أصدر توجيهات لنا جميعا بأن نركز بشكل كبير" على مواجهة تدخل روسيا وغيرها من الأعداء.

وتحدث تحقيق مولر الذي ألقى بظلاله على ترامب منذ توليه الرئاسة، عن محاولات روسية واسعة للتأثير على الانتخابات، إلا أنه لم يجد دليلا على تواطؤ حملة ترامب مع موسكو.

وأعرب ترامب منذ ذلك الوقت عن غضبه من الحزب الديمقراطي مؤكدا أنه فاز بالرئاسة عن جدارة.

وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات وتتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول من بينها فنزويلا.

وخلال النقاش تطرق بومبيو إلى قضايا أخرى منها أن الإيرانيين والصينيين والروس لا يزالون يقدمون الدعم لنظام مادورو في فنزويلا.

أما فيما يخص كوريا الشمالية، فقال بومبيو إن ضغط الولايات المتحدة على بيونغيانغ سيستمر.

كما لفت بومبيو إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لا زالت مستمرة في التعرف على الحقائق بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مضيفا "سنحاسب كل شخص تورط في القضية".

واختتم بومبيو اللقاء بالإشارة إلى أن جهود الولايات المتحدة مستمرة من أجل هزيمة تنظيم داعش أينما وجد.