بومبيو: حزب الله تهديد لاستقرار الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس إن حزب الله اللبناني يشكل تهديدا للاستقرار في الشرق الأوسط.

وعقد بومبيو اجتماعا مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في القدس قال خلاله إنه يعتبر حزب الله وحركة حماس الفلسطينية وجماعة الحوثي اليمنية، وجميعها تتلقى الدعم من إيران، "كيانات تشكل خطرا على الاستقرار في الشرق الأوسط وفي إسرائيل".

وقال في تصريحات علنية أثناء الاجتماع "إنهم عازمون على إزالة هذا البلد (إسرائيل) من على وجه الأرض ولدينا التزام أخلاقي وسياسي بمنع ذلك. يجب أن تعلموا أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك".

وشنت إسرائيل ضربات جوية متكررة على مواقع لحزب الله في سوريا حيث ساعدت الحركة الشيعية إلى جانب سلاح الجو الروسي، الرئيس بشار الأسد على التغلب على معارضيه.

وقال الرئيس الإسرائيلي إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "لا يمكن أن يقول لأحد إن لبنان منفصل عن حزب الله وإن حزب الله ليس جزءا من لبنان"، وأكد أنه "إذا حدث شيء من لبنان تجاه إسرائيل سنحمل لبنان المسؤولية".

وبعد إسرائيل، سيتوجه الوزير الأميركي إلى لبنان حيث يلتقي الجمعة مع الرئيس ميشال عون ويجري محادثات مع كل من رئيس البرلمان ووزير الخارجية وجميعهم حلفاء حزب الله المقربين. ويلتقي أيضا رئيس الحكومة سعد الحريري.