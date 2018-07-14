بومبيو: ترامب يريد تعزيز العلاقة مع المكسيك

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب يريد تعزيز وتحسين العلاقات مع المكسيك بعد العثرات التي واجهتها.

وقال مارسيلو إبرارد مساعد الرئيس المكسيكي إن لوبيز أوبرادور سلم بدوره بومبيو رسالة إلى ترامب تتضمن خططه لإعادة ضبط العلاقات والتركيز على التجارة والهجرة والتنمية والأمن.

ووصف إبرارد المباحثات بأنها كانت "صريحة وودية ومحترمة".

وقال بومبيو إن زيارته هو والمسؤولون الأميركيون الكبار الآخرون تهدف إلى توضيح "الأهمية الكبيرة" التي يوليها ترامب للعلاقات الثنائية التي شابها التوتر بشكل متزايد.

وقال بومبيو في بداية الاجتماع الذي استمر 50 دقيقة مع لوبيز أوبرادور الذي يتولى مهام منصبه في أول كانون الأول/ديسمبر "نعرف أنه كانت هناك عثرات في الطريق بين بلدينا، ولكن الرئيس ترامب مصمم على جعل العلاقة بين الشعبين أفضل وأقوى".