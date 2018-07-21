بومبيو: ترامب وبوتين بحثا أزمة سورية وإعادة اللاجئين

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا حل أزمة سورية وكيفية إعادة اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد بسبب الحرب خلال قمتهما الاثنين.

وأضاف بومبيو أنه يرحب بالمحادثات المرتقبة بين ترامب وبوتين في واشنطن.

وقال للصحافيين خلال زيارته للأمم المتحدة لمناقشة ملف كوريا الشمالية "أنا سعيد لأن زعيمي بلدين مهمين جدا يواصلان اللقاء".

وأضاف "كانت هناك مناقشة بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين بشأن الحل في سورية وكيف يمكننا أن نعيد اللاجئين... من المهم للعالم أن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة لبلادهم في الوقت الصحيح وبآلية طوعية".

وكان البيت الأبيض قد أعلن الخميس أن محادثات "جارية" تحضيرا لقمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تستضيفها واشنطن في الخريف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز على تويتر إن الرئيس ترامب وافق خلال اللقاء الأول مع بوتين الاثنين في هلسنكي، على "مواصلة الحوار" بين مستشاري البلدين للأمن القومي.

وأضافت أن ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون "أن يدعو الرئيس بوتين إلى واشنطن في الخريف، وهذه المحادثات جارية حاليا".