بومبيو: بلا هوادة سنواجه إيران

مع دخول العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران حيز التنفيذ فجر الاثنين، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بامبيو إن واشنطن ستواصل ضغوطها على طهران بلا هوادة حتى توقف جهودها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة ستيفن منوشن بواشنطن، أن العقوبات تستثني ثماني دول (لمدة محددة) من بينها الصين والهند وتركيا واليابان، مشيرا إلى وعود من هذه الدول بخفص استيرادها للنفط الإيراني.

العقوبات على إيران.. الحزمة الثانية تدخل حيز التنفيذ

وقال بومبيو إن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط من إيران ما قلص مشترياتها بأكثر من مليون برميل يوميا.

وشدد الوزير الأميركي على ضرورة أن تحترم الدول الأوربية العقوبات.

وتشمل العقوبات الجديدة 700 جهة إيرانية بينها 300 شخصية جديدة.

وسوف تنشر الإدارة الأميركية تفاصيل إضافية عن العقوبات الجديدة خلال الساعات المقبلة، وتشمل بالأساس قطاعي النفط والمصارف في إيران.