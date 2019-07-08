بومبيو: النظام الإيراني يضطهد الأقليات

أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن النظام الإيراني لا يزال يضطهد الأقليات ويمارس قمعا تجاه أصحاب الديانات الأخرى داخل الجمهورية الإسلامية.

وقال خلال المؤتمر السنوي "مسيحيون من أجل إسرائيل" في واشنطن، إن إيران تقوم بإعدام أي شخص يقوم بالتحول عن الدين الإسلامي، كما تقوم بمعاقبة مسيحيين يعيشون فيها بالضرب والحبس الانفرادي.

وأشار إلى "أن محكمة إيرانية عاقبت مسيحيين خلال العام الماضي بالسجن 10 أعوام بسبب ترويجهم للمسيحية أو إقامة شعائرهم الدينية داخل منازلهم، وبدلا من اتباع إجراءات قانونية قامت السلطات هناك بتعذيبهم وصعقهم بالكهرباء، وألقي بهم في سجن أيفين بطهران".

وزاد بومبيو أن النظام الإيراني يغذي الاضطهاد داخل الجمهورية الإسلامية وهو ما يدفع الإيرانيين للصراخ دائما "الموت لإسرائيل".

وذكر أن الولايات المتحدة الأميركية مارست أقصى حملة ضغط على إيران، فضلا عن العديد من الإجراءات العقابية التي قطعت التمويل عن النظام الإيراني.

وقال وزير الخارجية إن نادي كارهي إسرائيل الذي يضم: حماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي جميعها أصبحت تتلقي دعما أقل من إيران، مؤكدا أن " الرئيس دونالد ترامب صديقا دائما لإسرائيل وهو أكبر داعم لها في التاريخ".

وتقدم الولايات المتحدة الأميركية دعما سنويا يقدر بـ 4 مليارات دولار لتعزيز أمن إسرائيل.