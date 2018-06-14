بومبيو يهنئ المسلمين بعيد الفطر

هنأ وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بعيد الفطر.

وقال بومبيو في بيان إن "عيد الفطر يذكر الجميع في الولايات المتحدة وخارجها، المسلمين وغير المسلمين على السواء، بأهمية الحفاظ على روح ودروس رمضان طوال العام".

وأضاف أن العيد يذكر أيضا "بالعمل من أجل تعزيز السلام وتقديم الخدمة لأولئك الذين يعانون والمشردين واحترام التنوع والتعاطف مع كل من حولنا".

وتابع أن الولايات المتحدة "تفخر بالعلاقات القوية التي بنيت مع الدول والمجتمعات الإسلامية حول العالم، كما تفخر بمساهمات 3.4 مليون مسلم أميركي يثرون بشكل كبير نسيجنا الاجتماعي كل يوم".

وتحتفل معظم الدول العربية والإسلامية الجمعة بأول أيام عيد الفطر.