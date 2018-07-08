بومبيو: العقوبات على بيونغ يانغ باقية حتى نزع النووي

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد إن العقوبات ستبقى مفروضة على بيونغ يانغ حتى "نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو يمكن التحقق منه بشكل تام".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي من طوكيو بعد محادثات مكثفة مع كوريا الشمالية "رغم أننا نرى التقدم الذي تحقق خلال هذه المحادثات مشجعا، فهو لا يمكن أن يبرر وحده تليين نظام العقوبات القائم".

وكتب بومبيو في تغريدة "اجتماع بناء مع وزير الخارجية الياباني هذا الصباح لمناقشة التحالف الأميركي الياباني، حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي، والحفاظ على أكبر قدر من الضغط على كوريا الشمالية".

Constructive meeting with #Japan ‘s FM @konotaromp today to discuss the US - Japan alliance, the cornerstone of regional stability, and maintaining maximum pressure on the #DPRK @StateDept pic.twitter.com/e4SMgJuF5C — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 8, 2018

ورغم وصف بومبيو السبت محادثاته مع الكوريين الشماليين بأنها كانت "بناءة جدا"، انتقدت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ الموقف الأميركي، وقالت إنه كان "مؤسفا للغاية"، متهمة واشنطن بانتهاك روح اتفاق سنغافورة.

وأشار بومبيو إلى أن المطلوب هو "نزع السلاح النووي بالمعنى الواسع"، أي بما يشمل المجموعة الكاملة للأسلحة، مؤكدا أن "الكوريين الشماليين يفهمون ذلك، ولم يُعارضوه"، إذ ستكون هناك عملية "تحقق مرتبطة بالنزع الكامل للسلاح النووي، وهذا ما وافق عليه الرئيس ترامب والرئيس كيم" في قمتهما الشهر الماضي.

وأضاف أن "الرئيس ترامب وأنا نعتقد أن هذه الجهود من أجل السلام تستحقّ العناء".