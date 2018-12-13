بومبيو: السلام ممكن في اليمن

أثنى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على المشاركين في المشاورات اليمنية بالسويد لتحقيقهم تقدما في ما يخص وقف النار وانسحاب القوات من الحديدة وتبادل السجناء وفتح ممرات إنسانية إلى مدينة تعز.

واعتبر بومبيو أن هذه المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين شكلت خطوة أولى محورية.

وأكد بومبيو في بيان أنه لدى كل الأطراف فرصة للبناء على هذه اللحظة وتحسين حياة كل اليمنيين.

ودعا الوزير الأميركي الجميع إلى الاستمرار في الانخراط وتخفيف التوتر ووقف العمليات العدائية المستمرة.

وأكد أن العمل المتبقي ليس سهلا وأشار إلى أن السلام ممكن وأن نهاية هذه المشاورات يمكن أن تكون بداية لفصل جديد في اليمن.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس توصل أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق حول الحديدة يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من ميناء المدينة الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.