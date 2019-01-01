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بومبيو يتعهد بالتصدي لداعش وإيران بسوريا

مايك بومبيو

تعهدت الولايات المتحدة وإسرائيل الثلاثاء بمواصلة التعاون حول سوريا والتصدي لنفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إن قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا "لا يغير بأي شكل التعاون مع إسرائيل".

وأضاف بومبيو في تصريحات أدلى بها خلال زيارة يقوم بها للبرازيل أن مغادرة الولايات المتحدة سوريا لن يؤثر على الحملات للتصدي لداعش والعدوان الإيراني مؤكدا استمرارها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل اجتماع مقرر مع بومبيو في العاصمة البرازيلية إنه سيبحث مع الوزير الأميركي "تعزيز التعاون الاستخباراتي والتعاون المتعلق بالعمليات في سوريا وفي أي مكان لإحباط العدوان الإيراني".

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