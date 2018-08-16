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بومبيو يحذر من أزمة إنسانية في إدلب

مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن أي حديث عن إعادة إعمار سورية سابق لأوانه في ظل غياب حل سياسي يؤدي إلى إصلاح دستوري وانتخابات حرة وعادلة.

وأكد في بيان صحافي بعد لقاء مع المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا الحاجة إلى تفادي أزمة إنسانية قد تظهر في إدلب، مشيرا إلى دعم واشنطن لعودة اللاجئين إلى سورية عندما تكون الأجواء آمنة ومضمونة.

وميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أربعة أشخاص من بينهم طفل في قصف شنته القوات النظامية على ريف إدلب بشمال غربي البلاد الأربعاء.

وقال المرصد إن الطيران الحربي السوري ألقى براميل متفجرة على بلدات في المحافظة فيما ساد الهدوء بقية مناطقها، مشيرا إلى أن فصائل معارضة تجري استعدادات لصد الهجوم المحتمل.

وأكد المرصد استمرار نزوح المدنيين من آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش في ريف المحافظة الشرقي مع اكتمال استعدادات قوات سورية الديمقراطية وقوات التحالف لشن هجوم.

وبثت قوات سورية الديمقراطية تسجيلا مصورا لما قالت إنه قصف عنيف من مدفعية قوات التحالف على مواقع سيطرة التنظيم على الضفاف الشرقية لنهر الفرات تمهيدا لشن الهجوم المرتقب.

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