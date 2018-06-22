بومبيو يهاجم النظام الإيراني 'المجرم'

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الشعب الإيراني يستحق أن تحترم حقوقه الإنسانية.

وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن النظام الإيراني "المجرم" اعتقل "5000 إيراني في احتجاجات كانون ثاني/ يناير. و30 امرأة بسبب الاحتجاج على الحجاب. المئات من الصوفيين، وعشرات من دعاة حماية البيئة و400 من الأهواز و30 من مزارعي أصفهان".

وكان بومبيو قد نشر تغريدة أخرى في وقت سابق إن "النظام الإيراني الفاسد ينفق الأموال على الحرس الثوري وحزب الله وحماس، وينهب ثروة البلاد كي ينفقها في حروب بالوكالة في وقت تكافح فيه الأسر الإيرانية" في إشارة إلى حالة الفقر التي يعيشها الإيرانيون.