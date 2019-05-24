بومبيو: إقرار فوري لتسليم أسلحة للأردن والسعودية والإمارات

قرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المضي قدما في نقل أسلحة للسعودية والإمارات والأردن بقيمة 8.1 مليار دولار، لردع أي عدوان إيراني وبناء القدرات الدفاعية للدول الشريكة، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأصدر بومبيو توجيها الجمعة يقضي باختتام مرحلة المشاورات التقليدية فورا، تطبيقا لبند في قانون مراقبة تصدير السلاح يمنحه هذه السلطة، وما يحول دون أي أن يقوم الكونغرس بأي إجراء لتجميد الصفقة.

ويشمل قرار بومبيو 22 عملية تسليم سلاح للدول الثلاث.

ونقل بيان الخارجية عن بومبيو قوله إن هذه المبيعات "ستدعم شركاءنا، وتعزز استقرار الشرق الأوسط، وتساعد هذه الدول على الدفاع عن النفس في وجه إيران وردعها".

وقال بومبيو إن تأخير تسليم هذه الأسلحة يهدد كفاءة أنظمة التسليح الموجودة ويؤدي إلى تردي عمليات الصيانة ونقص في قطع الغيار، ما يخلق مخاوف شديدة لدى حلفاء أساسيين حول قدرة سلاح الجو على التحليق والأداء المنسق، وذلك في خضم أوضاع إقليمية ازداد تقلبا".

وقال بيان الخارجية إن التأجيل الذي تسبب به الكونغرس لأشهر فاقم المخاوف الأمنية وأدى إلى تأخير في الاستجابة لمتطلبات أساسية، ما أدى إلى شكوك لدى الحلفاء حول مدى الاعتماد على الولايات المتحدة كمزود للقدرات الدفاعية، وأتاح فرصا يمكن أن يغتنمها أعداء الولايات المتحدة.

وتشمل الأسلحة التي أقر تسليمها الجمعة أنظمة صيانة جوية، وتقنيات استخبارات ومراقبة واستطلاع، بالإضافة إلى ذخائر وعتاد.

واعتبر بومبيو إن هذا القرار سيعزز فورا قدرة الشركاء على تولي شؤونهم الدفاعية ويعضد التغييرات الأخيرة على الموقف الأميركي في المنطقة لجهة ردع إيران.

وأكد البيان أن اللجوء إلى البند 36 في قانون مراقبة تصدير السلاح استثناء مقر قانونا واستخدمته أربع إدارات سابقة منذ 1979، منها إدارتا الرئيسين رونالد ريغان وجيمي كارتر.

رغم ذلك، أكد البيان أن هذا الاستثناء سيكون لمرة واحدة ولن يغير من عملية مراجعة ومراقبة صفقات السلاح التي يقوم بها الكونغرس عادة..