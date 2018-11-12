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بومبيو: لا نفرض عقوبات على الغذاء والدواء

بومبيو يتحدث للصحافيين امام البيت الأبيض

نفى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الاثنين أن تكون العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران تستهدف المواد الغذائية والطبية.

وهاجم الوزير عبر "تويتر" مجلة "نيوزويك" الأميركية متهما إياها بمساعدة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "على نشر الأكاذيب".

وكتب أن "الحقيقة: الولايات المتحدة لا ولم تفرض أبدا عقوبات على المواد الغذائية والأدوية فهي معفاة من العقوبات كما هو الحال بالنسبة للمعاملات المالية المتصلة بالحاجات الإنسانية".

وكانت نيوزويك قد أوردت مقالا على موقعها الإلكتروني قبل ثلاثة أيام عنونته: "مايك بومبيو يقول إن على إيران الإصغاء للولايات المتحدة إذا أرادت أن يأكل شعبها".

وجاء في المقال أن الوزير الأميركي جدد التأكيد على أن العقوبات تهدف إلى دفع طهران "لتغيير سلوكها وكبح دعمها لحزب الله ووقف تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط".

لكنه قال أيضا وفق المقال أن "الشعب الإيراني هو من سيدفع الثمن" إذا استمر تعنت طهران، مؤكدا أن العقوبات الأميركية لا تستهدف المواطنين الإيرانيين.

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