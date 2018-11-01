بومبيو: أميركا تحاول إقناع الصين بالتصرف كدولة طبيعية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تشارك في "جهود متعددة الأطراف ... لإقناع الصين بالتصرف كدولة طبيعية فيما يتعلق بالتجارة" واحترام القانون الدولي، وذلك بعد أن وجهت واشنطن اتهامات لعشرة صينيين بسرقة أسرار من قطاع الطيران.

ووصف بومبيو في مقابلة إذاعية الأربعاء سلوك الصين في سرقة الملكية الفكرية بأنه "غير ملائم" ولا "يتفق مع كونها قوة عظمى أو دولة كبيرة".

وقال: "سرقة الملكية الفكرية لبلد آخر، وهو أمر تقوم به الصين وتصل قيمته إلى مئات المليارات من الدولارات، وأمر يتعين على الصين فقط أن تجد طريقة لوقفه".

وقال أيضا لبرنامج إذاعي آخر إن الصين ستمثل على الأرجح أكبر تحد للأمن الوطني يواجه الولايات المتحدة في الأمد البعيد وإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتصدى للأمر "على كل الجبهات".

وأفادت لائحة اتهام أميركية تم الكشف عنها الثلاثاء بأن ضباط استخبارات صينيين تآمروا مع متسللين إلكترونيين وأشخاص من داخل شركات لاختراق أنظمة كمبيوتر شركات خاصة لسرقة معلومات بشأن محرك نفاث يستخدم في الطائرات التجارية.

وتعد هذه ثالث قضية تجسس كبيرة على شركات يتورط فيها ضباط استخبارات صينيين تحال إلى وزارة العدل الأميركية منذ الشهر الماضي، وتأتي في وقت تخوض فيه واشنطن حربا تجارية ضارية مع بكين.