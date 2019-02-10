بولندا تشتري أسلحة أميركية

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، أن بولندا ستوقع الأربعاء، عقدا مع الولايات المتحدة لشراء قاذفات صواريخ محمولة من طراز "هيمارس" بقيمة 414 مليون دولار.

وصرّح الوزير للصحافيين أن العقد الذي يشمل 20 قاذفة صواريخ محمولة على شاحنات مع ذخائر "سيرفع بشكل كبير قدرات الجيش البولندي العسكرية".

مقطع لإطلاق صواريخ من قاذفة هيمارس

وتصنع الشركة الأميركية العملاقة "لوكهيد مارتن" قاذفات الصواريخ التي يراوح مداها بين 70 و300 كيلومتر، ويفترض أن تستلمها بولندا بحلول العام 2023.

وتستخدم الولايات المتحدة و18 دولة أخرى منظومة "هيمارس".

واشترت بولندا مطلع العام 2018 منظومة "باتريوت" الأميركية المضادة للصواريخ لتعزيز نظامها الدفاعي الجوي، مقابل 4.75 مليارات دولار.