بولت جديد؟ أميركي يحطم أرقاما قياسية

في بطولة ألعاب قوى في إحدى ضواحي مدينة تكساس، لمع اسم المراهق الأميركي ماثيو بولينغ بتحطيمه للرقم القياسي الأميركي في الركض.

بولينغ لم يكتف بتسجيل أفضل رقم أميركي في مستوى المرحلة الثانوية، لكنه اقترب كذلك من الرقم القياسي العالمي الذي يملكه الأسطورة الجامايكي يوسين بولت.

وسجل بولينغ السبت 9.98 ثانية في سباق الـ 100 متر لتتم على الفور مقارنة رقمه برقم بولت القياسي والذي بلغ 9.58 ثانية.

وقالت اللجنة الأوليمبية الأميركية الثلاثاء إن رقم بولينغ "جيد بما يكفي لجعله يشارك في نهائي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016".

ولم يكتف بولينغ 18 عاما بالفوز بذلك السباق، بل ساعد فريق مدرسته على الفوز بسباق التتابع 400 متر برقم قياسي في مستوى المرحلة الثانوية وكذلك ساهم في الفوز بسباق التتابع 1600 متر.

وبعيدا عن الركض، فاز الشاب الأميركي كذلك بمسابقة الوثب الطويل في البطولة بتسجيله 25 قدم وبوصتين.

وبولينغ هو أحد أفراد فريق الولايات المتحدة لألعاب القوى تحت عمر 20 عاما.