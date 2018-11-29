بولتون يلتقي الرئيس البرازيلي المنتخب

اجتمع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون في وقت مبكر الخميس في ريو دي جانيرو مع جاير بولسونارو، في أول لقاء بين مسؤول أميركي على هذا المستوى والرئيس اليميني المنتخب.

واستمر اللقاء ساعة مع الرئيس الذي سيتسلم مهام منصبه في كانون الثاني/يناير. وغادر بولتون مقر إقامة بولسونارو من دون الإدلاء بتصريح صحافي.

وعقد هذا اللقاء فيما أعرب الجانبان عن رغبة في تقارب بين الولايات المتحدة والبرازيل على قاعدة تقارب إيديولوجي حقيقي.

وقال بولتون الثلاثاء إن "الرئيس (دونالد) ترامب كان أول زعيم أجنبي هنأ الرئيس المنتخب" مساء فوزه في 28 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرا إلى "اتصال هاتفي رائع حقا".

ثم تحدث عن "فرصة تاريخية للبرازيل والولايات المتحدة للعمل سوية في مجالات عديدة، مثل الاقتصاد أو الأمن". وكان ترامب طرح في تغريدة المجال العسكري أيضا.

ويشارك الرئيس ترامب في بوينوس أيريس في قمة مجموعة 20 التي تبدأ الجمعة.

ويقوم إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس المقبل والنائب، بجولة في الوقت الراهن في الولايات المتحدة، على رغم من أنه لا يشغل أي منصب رسمي في الحكومة المقبلة.

وقد التقى الثلاثاء جاريد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس ترامب، وأعضاء نافذين في الكونغرس.