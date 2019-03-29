بولتون يحذر روسيا بشأن فنزويلا

حذر البيت الأبيض روسيا الجمعة من أن الولايات المتحدة ستعتبر نشر قوات ومعدات عسكرية في فنزويلا أو أماكن أخرى في القارة الأميركية "تهديدا للسلام العالمي والأمن الإقليمي".

وأدان مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون توظيف الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته للطواقم العسكرية الأجنبية للبقاء في السلطة وقمع شعبه وتدمير اقتصاد بلاده.

وأضاف بولتون "نحذر بشدة أطرافا من خارج العالم الغربي من نشر قوات عسكرية في فنزويلا".

وأكد بولتون أن الولايات المتحدة ستواصل حماية مصالحها ومصالح شركائها في أميركا اللاتينية والتي تقوم على أساس الاحترام المشترك للحرية والأمن وحكم القانون.