بولتون إلى موسكو السبت

أعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون الجمعة أنه سيتوجه السبت إلى موسكو "لمواصلة" الحوار بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، والذي كان بدأ في تموز/يوليو الماضي.

وقال بولتون في تغريدة على موقع تويتر "أتوجه غدا إلى موسكو للقاء كبار المسؤولين الروس، بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، لمواصلة المحادثات التي كانت بدأت في هلسنكي بين بلدينا".

وكان ترامب والرئيس الروسي بوتين التقيا في هلسنكي منتصف تموز/يوليو وعقدا أول قمة رسمية لهما.

وفي إطار رغبته في طي صفحة الخلافات مع روسيا بدا ترامب متصالحا مع نظيره الروسي في هلسنكي خلال المؤتمر الصحافي المشترك بينهما.

وكان من المقرر عقد قمة ثانية بين الرئيسين ترامب وبوتين في الخريف، إلا أنها تأجلت الى العام المقبل.