قمة بين ترامب وبوتين؟ بولتون إلى موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين أن الوزير سيرغي لافروف سيستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون هذا الأسبوع في موسكو.

وأكد متحدث باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية أن لقاء عمل سيعقد بين لافروف وبولتون في العاصمة الروسية في الـ27 من حزيران/يونيو.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن بولتون سيتوجه إلى موسكو لبحث احتمال عقد لقاء بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

ومثل هذا اللقاء سيكون موضع ترقب شديد بسبب الاتهامات بتدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، وكان قد جرى بحثه خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين في نهاية آذار/مارس.

وفي مطلع حزيران/يونيو، أعلن بوتين أنه مستعد للقاء ترامب، موضحا أن الكثير من الدول وخصوصا النمسا مستعدة لاستقبال قمة كهذه.

ويعود آخر لقاء بين بوتين وترامب إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في فيتنام.