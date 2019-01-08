بولتون يبحث مع الأتراك الانسحاب من سوريا

يبحث مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء في أنقرة مع مسؤولين أتراكا قرار الانسحاب الأميركي من سوريا الذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقرار "الصائب".

ويرافقه في الزيارة الجنرال جوزف دانفورد، الرئيس الحالي لقيادة الأركان المشتركة، والموفد لدى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش جيمس جيفري.

ومن المقرر أن يناقش مستشار الأمن القومي الأميركي مع المسؤولين الأتراك كيفية تنفيذ الانسحاب المقرر، حسبما أكد إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن تركيا "هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بالنفوذ والالتزام" لإرساء الاستقرار في سوريا بعد الانسحاب الأميركي، وذلك في مقالة نشرت في صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء.

وأضاف أردوغان أن "الرئيس ترامب اتخذ القرار الصائب بالانسحاب من سوريا" محددا "استراتيجية شاملة" لتركيا للقضاء على أسباب التطرف في سوريا.

وبرزت توترات قبيل المحادثات عندما أشار بولتون الأحد إلى شروط من بينها تطمينات بشأن سلامة الأكراد قبل الانسحاب الأميركي.

وردت أنقرة على الفور منتقدة تصريحاته بأن تركيا يمكن أن تستهدف الأكراد.

وعندما أعلن ترامب في 19 كانون الأول/ديسمبر سحب 2000 جندي، كانت أنقرة الدولة الوحيدة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي التي رحبت بالقرار.

وكان أردوغان قد وعد ترامب بأن تقوم تركيا بالقضاء على فلول تنظيم داعش في سوريا.

وعقب وصول بولتون إلى أنقرة الاثنين قال ترامب إن الانسحاب من سوريا سيتم بطريقة "حذرة".

وكتب ترامب في تغريدة "سنغادر (سوريا) بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم داعش، والتصرف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي الأمور".