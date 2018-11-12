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بولتون يبحث 'قضايا إقليمية' في الإمارات

مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون

أجرى مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون في العاصمة الإماراتية الاثنين محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول ملفات المنطقة و"مواجهة الارهاب"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتتزامن الزيارة مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف الحرب في اليمن، حيث تشارك الإمارات في عمليات للتحالف العسكري بقيادة السعودية دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وقالت الوكالة إن المسؤولين ناقشا "علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين".

وكان بولتون كتب على تويتر عشية الزيارة أنه سيبحث في الإمارات "مسائل إقليمية مهمة".​

ومساء الأحد أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي ضرورة وقف "الأعمال القتالية" في اليمن حيث تدور معارك عنيفة في مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

وتثير هذه المعارك المخاوف من إمكانية توقف إمدادات الغذاء في حال تعطلت الحركة في الميناء الاستراتيجي في المدينة وتمر عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان للبقاء على قيد الحياة.

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