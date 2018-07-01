بولتون: نووي كوريا الشمالية يمكن تفكيكه خلال عام

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الأحد إنه يعتقد أن القسم الأكبر من برنامج كوريا الشمالية النووي يمكن تفكيكه خلال عام.

وأضاف بولتون في حديث لمحطة CBS الأميركية أن واشنطن ذهبت للمفاوضات النووية وهي تعي عدم التزام بيونغ يانغ بتعهداتها في الماضي.

وتأتي تصريحات بولتون بعد لقاءه الأسبوع الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتحضير لقمة مرتقبة ستجمع الأخير بالرئيس دونالد ترامب.

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وقال مستشار الأمن القومي إنه ناقش مع بوتين مسألة التدخل الأجنبي في انتخابات الرئاسة الأميركية الماضية، وأوضح أن الرئيس الروسي نفى ضلوع بلاده بدور في ذلك.

وأوضح أنه كذلك طرح مسألة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين كان واضحا حيال هذا الأمر وردي كان أن علينا أن نتفق على أن نختلف بشأن أوكرانيا".