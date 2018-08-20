بولتون: الاتفاق النووي مع إيران 'بائس'

وصف مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون الاتفاق النووي الإيراني بأنه "بائس" في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال بولتون لنتانياهو الاثنين إن الولايات المتحدة ترى "أهمية قصوى" في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية ولهذا السبب انسحب ترامب من الاتفاق التي تفاوضت عليها إدارة أوباما وأعاد فرض عقوبات صارمة ضد طهران.

واتفق معه نتنياهو على أن الاتفاق "كارثي" ووصف قرار انسحاب ترامب بأنه تاريخي.

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بولتون من أشد منتقدي الاتفاق النووي ويضغط من أجل ممارسة ضغوط أكبر على طهران لضمان وقف دعمها للجماعات المتشددة في الشرق الأوسط ووقف تطوير الصواريخ الباليستية.