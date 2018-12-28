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بولتون إلى تركيا وإسرائيل بشأن سوريا

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون. أرشيفية

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الجمعة أنه سيقوم بزيارة تركيا وإسرائيل للتنسيق بشأن سوريا.

وأفاد بولتون أنه سيتوجه في كانون الثاني/يناير إلى تركيا، وإسرائيل حليفة واشنطن المقربة التي أثار القرار قلقها.

وكتب بولتون في موقع "تويتر" "سنناقش عملنا المتواصل في معالجة التحديات الأمنية التي يواجهها الحلفاء والشركاء في المنطقة، بما فيها المرحلة المقبلة من القتال ضد تنظيم داعش في وقت تبدأ الولايات المتحدة بإعادة جنودها من سوريا".

وأمر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، معتبرا أنه حقق هدفه بإلحاق "الهزيمة" بتنظيم داعش.

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