بولتون: تسجيلات مقتل خاشقجي لا تورط بن سلمان

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء إن الشريط الصوتي المتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لا يورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف في مؤتمر صحافي قبيل قمة إقليمية في سنغافورة "لم أستمع بنفسي إلى الشريط لكن تقييم الأشخاص الذين استمعوا إليه يشير إلى صحة ذلك".

وتقول تركيا إنها عرضت تسجيلات صوتية على مسؤولين في الرياض وواشنطن وعواصم أخرى في إطار التحقيقات في مقتل خاشقجي وهو معارض سعودي شديد الانتقاد لولي العهد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الشريط الصوتي به مقطع لأحد اعضاء الفريق المتهم بقتل خاشقحي قال لشخص أعلى رتبة منه عبر الهاتف "أبلغ سيدك"، الذي دارت شبهات بأنه قد يكون الأمير محمد بن سلمان، أن العملية تمت.

وأكد بولتون أن الرئيس دونالد ترامب طالب السعوديين بإجراء تحقيق كامل حول مقتل خاشقجي، وأن يتحمل المتورطون في ذلك، المسؤولية.

وقال: "لقد أوضح الرئيس أنه يتوقع الحصول على الحقيقة من السعوديين. والملك وولي العهد قد التزما بذلك خلال المحادثات التي أجرياها مع الرئيس".

لكن ترامب أكد أيضا على أهمية العلاقات الأمنية والتجارية الاستراتيجية مع الدولة السعودية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية.