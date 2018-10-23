بولتون: ترامب يريد لقاء بوتين في نوفمبر

أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش الاحتفالات بذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى بباريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال بولتون في مستهل لقائه بوتين في موسكو: "سيكون الرئيس ترامب مسرورا جدا بلقائكم في باريس على هامش" المناسبة.

وقال بوتين من جانبه: "سيكون مفيدا أن نواصل حوارا مباشرا مع رئيس الولايات المتحدة... مثلا في باريس، إذا كان الجانب الأميركي مهتما بهذه الاتصالات".

ويتوجه ترامب وبوتين إلى باريس في ذلك اليوم للمشاركة في إحياء المناسبة التي سيحضرها أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.

وكان ترامب وبوتين عقدا أول قمة ثنائية في هلسنكي في تموز/يوليو الماضي.

وتأتي زيارة بولتون لموسكو في أعقاب إعلان ترامب نية واشنطن الانسحاب من "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى" الموقعة مع موسكو عام 1987.

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