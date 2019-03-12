بولتون: باكستان تعهدت بالتعامل بحزم مع الإرهابيين

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن باكستان تعهدت بقمع الجماعات المسلحة التي تهاجم الحكم الهندي في كشمير.

وكتب بولتون على تويتر الاثنين أنه تحدث مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي وأن الأخير أكد له أن "باكستان ستتعامل بحزم مع كل الإرهابيين وستواصل إجراءات تخفيف حدة التوتر مع الهند".

وأضاف أنه خلال محادثاته مع قرشي "شجع على اتخاذ خطوات ذات مغزى ضد جماعة جيش محمد وغيرها من الجماعات الإرهابية النشطة من باكستان".

وتبنت جماعة "جيش محمد" المتمركزة في باكستان هجوما انتحاريا في 14 شباط/فبراير في الشطر الهندي من كشمير، أوقع أكثر من 40 قتيلا في صفوف القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير، ما أسفر عن غارات جوية عبر الحدود وتصاعد التوتر السياسي بين البلدين النووين.

وتأتي تصريحات بولتون فيما التقى وزير الخارجية مايك بومبيو نظيره الهندي فيجاي غوخالي في واشنطن. وقال المتحدث باسم بومبيو إن وزير الخارجية حث إسلام أباد على اتخاذ "إجراءات مجدية ضد التنظيمات الإرهابية النشطة على أراضيها".

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل الإقليم الواقع في جبال الهيملايا وخاضتا حربين في هذا السياق.

واتهمت الهند مرارا باكستان بدعمها السري لهجمات المسلحين في كشمير.